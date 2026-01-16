Meteo Lombardia: piovaschi sparsi fino a lunedì

“Da venerdì 16 a lunedì 19 la contrapposizione di un’area di bassa pressione in lento spostamento tra la Penisola Iberica e il Mar delle Baleari e un’area di alta sull’Europa Orientale causa un tempo perturbato sull’Italia Settentrionale con fenomeni più intensi sui suoi settori occidentali rispetto a quelli orientali; la Lombardia, pertanto, si trova nella zona di confine dell’area più perturbata, e il tempo sarà caratterizzato da brevi e deboli piovaschi sparsi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

A seguire, “il progressivo spostamento verso il Mar Ionio del minimo depressionario prima menzionato causa un lieve aumento della pressione sull’Italia Settentrionale, con un miglioramento del tempo atteso per martedì 20 che sarà seguito poi da giornate prevalentemente soleggiate ma con possibilità di locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature generalmente stazionarie e caratterizzate da scarsa escursione termica fino a lunedì 19, a seguire in lieve calo e con maggior differenza tra minime e massime di giornata“, concludono gli esperti Arpa.

