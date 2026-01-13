Meteo Lombardia: torna la pioggia, venerdì peggioramento

“Oggi, martedì 13, copertura nuvolosa diffusa e precipitazioni isolate e molto deboli nei pressi dell’Appennino e sulla pianura. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 correnti occidentali umide con copertura irregolare, pioviggine o piogge deboli intermittenti e localizzate su Appennino e pianura centro-occidentale, in estensione al Nordovest nella seconda parte di giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Da venerdì 16 un sistema perturbato di origine atlantica produrrà condizioni diffusamente instabili, con precipitazioni diffuse da deboli a moderate; tra domenica 18 e lunedì 19 la Lombardia sarà interessata dallo stesso sistema ma in modo parziale, a causa dello spostamento del minimo depressionario sul Mediterraneo. Temperature massime in linea con i valori del periodo o leggermente superiori; minime sopra zero, in ulteriore aumento da sabato, con ridotta escursione termica giornaliera“.

