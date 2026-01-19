Meteo Lombardia: venerdì torna il maltempo

“La presenza di diverse aree di alta e bassa pressione non interessa in modo consistente la Lombardia che resta, per buona parte della settimana, coinvolta da una persistenza di aria fredda nella bassa troposfera ma senza un flusso marcato in quota. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti e la nuvolosità sarà variabile, ma si prevede tra martedì 20 e mercoledì 21 giornate di cielo generalmente sereno; successivamente ci sarà un progressivo aumento delle nubi e le precipitazioni torneranno ad interessare la regione venerdì 23“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La ventilazione subirà un rinforzo nella seconda parte di oggi, lunedì 19, salvo poi attenuarsi diffusamente con l’eccezione di locali raffiche sui rilievi, e intensificarsi nuovamente con l’arrivo della perturbazione del fine settimana. Le temperature si manterranno per buona parte della settimana attorno alla media stagionale, con valori massimi in pianura oggi attorno agli 8°C, mentre domani previste minime e massime sempre in pianura rispettivamente di 0 e 6°C“.

