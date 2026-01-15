Meteo, maltempo estremo sull’Algeria occidentale: criticità a Jbala e Aïn El Amria | FOTO e VIDEO

La fascia occidentale dell’Algeria sta affrontando una fase di maltempo severo, caratterizzata da temporali intensi e precipitazioni concentrate che, nel giro di poche ore, hanno generato allagamenti diffusi e colate improvvise d’acqua. Le aree più colpite si collocano tra l’entroterra e la costa nord-occidentale, con criticità segnalate in particolare nei territori di Jbala, nella provincia di Tlemcen, e di Aïn El Amria, nel governatorato di Aïn Témouchent.

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio è riconducibile al transito di una struttura depressionaria attiva sul Mediterraneo occidentale, in grado di convogliare aria umida e instabile verso il Nord Africa. L’interazione tra queste masse d’aria e l’orografia locale ha favorito lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi molto brevi. In tali condizioni, i bacini idrografici minori e i canali di drenaggio risultano rapidamente saturi, dando origine a piene lampo e scorrimenti superficiali difficili da contenere.

Le immagini e le testimonianze diffuse nelle ultime ore mostrano torrenti improvvisamente ingrossati, strade trasformate in corsi d’acqua e accumuli di fango nelle zone più depresse. Particolarmente vulnerabili risultano i centri prossimi ai rilievi costieri, dove la combinazione tra pendenze accentuate e urbanizzazione aumenta il rischio idraulico durante episodi convettivi intensi.

Le autorità locali e i servizi di protezione civile invitano la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare attraversamenti di guadi, sottopassi e aree soggette a ristagni. Le ultime simulazioni indicano che la fase instabile potrebbe persistere ancora per alcune ore, prima di un graduale miglioramento notturno, ma il rischio di fenomeni localmente intensi resta elevato fino a esaurimento della circolazione perturbata.

Si tratta di un episodio che conferma come, anche nel Nord Africa, le precipitazioni temporalesche concentrate rappresentino uno dei principali fattori di rischio idrogeologico, soprattutto in contesti territoriali sensibili e con drenaggio limitato.