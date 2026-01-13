Meteo Marche, neve che fonde, impianti fermi: l’impatto del rialzo termico a Frontignano sull’Appennino marchigiano

La fase meteo attualmente in corso sta confermando quanto già indicato nei giorni scorsi dalle analisi previsionali: anche l’Appennino marchigiano è entrato in una parentesi più mite, con un deciso aumento delle temperature in quota e un conseguente innalzamento della quota neve. Un’evoluzione che ha avuto effetti immediati e tangibili sul comprensorio di Frontignano di Ussita, dove le precipitazioni della notte e della mattinata non si sono più presentate in forma nevosa, ma sotto forma di pioggia anche alle quote medio-alte.

Questo cambio di fase ha inciso in maniera significativa sulle condizioni del manto nevoso. La neve presente sulle piste, già quantitativamente limitata, ha iniziato a perdere rapidamente compattezza, diventando bagnata, pesante e soggetta a fusione accelerata. In particolare, i settori più bassi e le piste maggiormente esposte hanno mostrato una discontinuità sempre più marcata del manto, rendendo difficoltosa qualsiasi attività sciistica in sicurezza.

In un contesto come quello di Frontignano, dove l’innevamento naturale rappresenta ancora una componente fondamentale e l’innevamento programmato non è in grado, da solo, di garantire una copertura completa, anche un singolo episodio piovoso risulta determinante. Bastano poche ore di pioggia in quota per compromettere l’equilibrio del manto e rendere impraticabili i tracciati.

Alla luce di queste condizioni, la gestione del comprensorio ha deciso per la chiusura temporanea di tutti gli impianti di risalita e del rifugio, una scelta obbligata dettata dalla qualità della neve e non dalla sola quantità residua. La possibilità di una riapertura parziale nel corso del fine settimana resta al momento subordinata a un miglioramento delle condizioni atmosferiche: l’ipotesi riguarda esclusivamente il campo scuola e il rifugio Saliere, qualora le temperature e l’umidità lo consentano.

Per un ritorno a una vera operatività sciistica, tuttavia, sarà necessario un nuovo e deciso apporto nevoso, capace di ricostruire una base solida e continua. Senza nuove nevicate, l’attuale fase mite rischia di segnare una battuta d’arresto significativa per la stagione invernale sull’Appennino marchigiano, confermando quanto questi territori siano sempre più sensibili alle rapide oscillazioni dello scenario meteo.

