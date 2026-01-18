Meteo, Marocco sotto la neve: villaggi imbiancati ai margini del Sahara | FOTO e VIDEO

La giornata odierna ha regalato scenari decisamente insoliti alle regioni dell’estremo sud del Marocco, dove l’inverno ha fatto sentire la propria voce in modo netto e sorprendente. Nell’area montuosa di Aït Warah (Isafn), nella provincia di Tata, numerose segnalazioni locali hanno documentato una nevicata diffusa che ha interessato rilievi e insediamenti, trasformando il paesaggio in poche ore.

Particolarmente emblematiche sono le immagini provenienti dal villaggio di Ifrkan, apparso completamente imbiancato al risveglio. Un evento raro per queste latitudini, che ha attirato l’attenzione non solo degli abitanti, ma anche di osservatori e appassionati di meteorologia, colpiti dal contrasto tra il bianco della neve e i toni aridi tipici del contesto pre-sahariano.

Una dinamica atmosferica ben definita

Dal punto di vista meteorologico, l’episodio è riconducibile al transito di una perturbazione di origine nord-atlantica, seguita dall’ingresso di aria polare marittima sul Nord Africa occidentale. Questo assetto ha convogliato masse d’aria fredde e umide verso le regioni meridionali marocchine, dove l’interazione con l’orografia locale ha giocato un ruolo determinante.

L’aria più fredda in quota, sovrapposta a precipitazioni attive, ha consentito la trasformazione della pioggia in neve oltre una certa soglia altimetrica, con effetti percepibili anche nei fondovalle. Le temperature si sono mantenute insolitamente basse per il periodo, mentre la presenza di venti moderati ha accentuato la sensazione di freddo, rendendo l’evento ancora più marcato.

Evoluzione e attenzione nelle prossime ore

Secondo le più recenti elaborazioni dei modelli numerici, l’instabilità potrà persistere ancora per alcune ore sul comparto meridionale del Paese, con precipitazioni sparse e nevicate possibili oltre i 1300–1500 metri. È previsto un graduale miglioramento nel corso della giornata, ma le allerte meteorologiche nazionali restano attive fino a martedì per le aree montuose sopra i 1400 metri, dove non si escludono ulteriori accumuli localizzati.