Meteo, nebbia fitta sul medio e basso Danubio: visibilità crolla sotto i 100 metri, rischio elevato per strade e autostrade nelle prossime ore

Nelle prossime ore il bacino del medio e basso Danubio si troverà al centro di una fase meteorologica delicata, caratterizzata da condizioni ideali per la formazione di nebbia diffusa e persistente, soprattutto nelle aree pianeggianti e lungo i principali corsi d’acqua. Le analisi sinottiche e i più recenti output modellistici convergono su uno scenario tipicamente invernale, dominato da forte inversione termica nei bassi strati, ventilazione molto debole e accumulo progressivo di umidità prossima al suolo.

In questo contesto, l’aria fredda e densa tende a ristagnare nei fondovalle e nelle pianure fluviali, mentre gli strati superiori restano leggermente più miti e stabili. È proprio questa configurazione a favorire la condensazione del vapore acqueo e la formazione di estesi banchi di nebbia, localmente anche molto fitta. In numerose aree della pianura danubiana la visibilità potrà scendere sotto i 500 metri, con punte inferiori ai 100 metri nei settori più esposti, in particolare durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Le ripercussioni principali sono attese sulla circolazione stradale e autostradale, dove la combinazione tra scarsa visibilità, umidità elevata e possibili tratti di asfalto freddo o leggermente ghiacciato aumenta sensibilmente il rischio di incidenti. Le condizioni risultano particolarmente critiche lungo le arterie che costeggiano il Danubio e nei collegamenti extraurbani, spesso soggetti a rapidi cambiamenti di visibilità anche su brevi distanze.

Dal punto di vista operativo, è fondamentale adottare una guida prudente e adattiva: ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e utilizzare correttamente i dispositivi di illuminazione, privilegiando anabbaglianti e fendinebbia ed evitando gli abbaglianti, che peggiorano la percezione visiva nella nebbia. In presenza di banchi estremamente densi, la scelta più sicura resta quella di posticipare o interrompere temporaneamente il viaggio, attendendo un miglioramento delle condizioni.

Situazioni di questo tipo, frequenti lungo il medio e basso Danubio nei mesi invernali, confermano l’importanza di un monitoraggio meteorologico puntuale e di una comunicazione chiara del rischio, elementi essenziali per ridurre l’impatto di fenomeni apparentemente “silenziosi”, ma potenzialmente molto pericolosi per la sicurezza quotidiana.