Meteo, neve spinta dal vento e gelo intenso: scenario estremo sul Rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso | FOTO

Dopo la recente irruzione di aria artica che ha investito anche l’Abruzzo, il Rifugio Duca degli Abruzzi, arroccato lungo la cresta di Monte Portella nel cuore del massiccio del Gran Sasso, si conferma come uno dei luoghi simbolo degli estremi climatici appenninici. In queste fasi, la montagna abruzzese mostra il suo volto più severo, trasformando una struttura storica dell’alpinismo in un vero e proprio avamposto meteorologico naturale. Quando masse d’aria molto fredde raggiungono l’Appennino centrale, la combinazione tra temperature rigidissime, venti forti in quota e nevicate persistenti innesca processi nivologici complessi. Il crinale del Gran Sasso, esposto direttamente ai flussi dominanti, diventa un ambiente ideale per il trasporto eolico della neve, che viene ridistribuita in modo irregolare, accumulandosi contro ostacoli naturali e artificiali. Il rifugio, in particolare, tende a essere progressivamente “inglobato” dal manto nevoso, con cornici imponenti, sovraccarichi locali e spessori che crescono non tanto per la neve caduta, quanto per quella spinta e compressa dal vento.

A rendere lo scenario ancora più estremo intervengono fenomeni tipici dell’alta quota come galaverna, brina e ghiaccio da nebbia gelata, che rivestono superfici e strutture con uno strato compatto e opaco. Il risultato è un edificio che perde gradualmente i propri contorni, assumendo un aspetto quasi surreale, perfettamente fuso con il paesaggio nivale circostante.

Dal punto di vista scientifico, l’area del Gran Sasso rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere le interazioni tra orografia, masse d’aria fredde e microclimi di alta montagna nell’Appennino. Episodi come questo offrono indicazioni preziose sulla dinamica degli accumuli nevosi, sulla risposta del territorio alle irruzioni artiche e sull’evoluzione dei rischi legati a neve e vento.

Il Rifugio Duca degli Abruzzi non è solo un simbolo storico e culturale della montagna abruzzese, ma diventa anche un indicatore visivo immediato della severità dell’inverno, capace di raccontare, meglio di qualsiasi dato numerico, la potenza dei processi atmosferici che modellano l’Appennino centrale.