Meteo, nevicata storica in Portogallo: un episodio eccezionale nel Norte e in Trás-os-Montes. Fino a 70 cm di neve | FOTO

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il Portogallo settentrionale e centrale si sta rivelando un evento di eccezionale rilevanza climatologica, soprattutto per le aree interne e montuose del Norte Interior e di Trás-os-Montes. Per estensione geografica, intensità delle precipitazioni nevose e impatti sul territorio, l’episodio può essere a pieno titolo considerato uno dei più importanti nevoni registrati nel Paese negli ultimi decenni. Le nevicate hanno assunto carattere continuo e persistente sugli altopiani e sui rilievi interni, dove il manto si è accumulato per molte ore senza interruzioni. Nell’area di Vila Pouca de Aguiar, in particolare sull’altopiano di Jales, la viabilità è risultata fortemente compromessa, con strade statali progressivamente ricoperte da uno strato nevoso in costante aumento.

Situazione ancora più critica nel settore di Montesinho–Bragança, dove alcuni centri abitati sono rimasti temporaneamente isolati, raggiungibili solo con mezzi speciali prima dell’intervento dei servizi di sgombero. Le testimonianze locali parlano di un evento che, per intensità e durata, non trova paragoni recenti nella memoria degli abitanti.

Nevicate abbondanti sono state segnalate anche su numerosi rilievi del Nord e del Centro, con accumuli generalizzati sopra i 700–800 metri e neve presente in modo continuo anche a quote relativamente contenute per gli standard portoghesi.

Allerta massima e conseguenze diffuse

A conferma dell’eccezionalità dell’evento, l’IPMA ha emesso allerta rossa per neve in diversi distretti del nord del Paese, tra cui Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Gli accumuli stimati tra 20 e 30 centimetri oltre gli 800 metri rappresentano valori rari nel contesto climatico recente del Portogallo.

Nelle aree montuose della Serra da Estrela e di Montesinho, la quantità di neve caduta è tale da garantire la persistenza del manto per più giorni, con effetti prolungati sulla mobilità, sulle attività locali e sull’accessibilità delle zone interne.

Un evento non uniforme, ma di scala nazionale

Come spesso accade in queste configurazioni atlantiche fredde, la distribuzione della neve non è risultata omogenea: le fasce costiere e alcuni fondovalle hanno visto prevalentemente pioggia o episodi marginali, mentre gli altopiani interni hanno accumulato decine di centimetri. Questo netto contrasto altimetrico e termico è una firma tipica delle irruzioni fredde nord-occidentali sul Portogallo.

Un riferimento per la climatologia recente

Nel suo complesso, l’episodio di fine gennaio 2026 rappresenta un evento di riferimento per la climatologia portoghese contemporanea. Dopo anni caratterizzati da inverni miti e nevicate sporadiche, il Paese torna a sperimentare una nevicata di scala nazionale, capace di lasciare un segno duraturo sia sul territorio sia nella memoria collettiva.

Un chiaro promemoria di come, anche in un clima generalmente temperato, configurazioni sinottiche particolarmente favorevoli possano ancora generare eventi invernali di portata storica.