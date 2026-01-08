Meteo, nevicate da sfondamento in Valle d’Aosta: imbiancato anche il capoluogo

Anche la città di Aosta è imbiancata dalla neve oggi grazie alle nevicate da sfondamento dal versante francese favorite da un intenso flusso di correnti occidentali, con nevischio segnalato fino in bassa valle. Più in quota, si registrano circa 10cm di neve a Courmayeur paese; accumuli maggiori tra Val Veny e Val Ferret, con circa 20cm secondo la stazione meteo posta a 2100 metri di quota presso la seggiovia Gabba.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.