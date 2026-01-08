Meteo, nevischio da nebbia sul Po: perché la Pianura Padana è un caso unico

Nel cuore dell’inverno padano può comparire un fenomeno tanto raro quanto affascinante: il nevischio da nebbia. È quanto osservato nel Ferrarese, lungo il medio-basso corso del Po, dove una nebbia gelata ha prodotto una precipitazione quasi impercettibile, fatta di minuscoli cristalli di ghiaccio che si depositano lentamente al suolo. Le immagini satellitari mostrano con grande chiarezza una fascia grigio-lattiginosa che ricalca il tracciato del fiume Po, attraversando Piemonte orientale, Lombardia meridionale, Emilia e basso Veneto. Non si tratta di nuvolosità, ma di un banco di nebbia fredda e persistente, intrappolato nei bassi strati dell’atmosfera.

A sud di questa striscia, invece, il paesaggio cambia: il terreno appare più chiaro e irregolare, segno di un manto nevoso continuo che interessa la bassa Emilia-Romagna e i settori più meridionali dell’Appennino. Questo contrasto netto racconta molto della dinamica in atto: lungo il Po, l’aria fredda e umida ristagna per giorni, alimentata dall’evaporazione del fiume e dei canali. Più a sud, una ventilazione appena percettibile e un’aria leggermente più secca favoriscono il rasserenamento notturno e la conservazione della neve al suolo.

Cos’è davvero il nevischio da nebbia

A differenza della neve “classica”, il nevischio da nebbia non nasce da nubi alte. Si forma interamente all’interno dello strato nebbioso, quando la temperatura scende leggermente sotto lo zero e le microscopiche goccioline di acqua sopraffusa trovano le condizioni per congelare.

Il risultato sono aghi di ghiaccio o granuli finissimi, spesso descritti come una polvere fredda che cade lentamente, quasi sospesa. È un fenomeno che può sorprendere: sembra neve, ma non imbianca davvero; non fa rumore, ma lascia tracce sottili su auto, strade e campi.

La microfisica che fa la differenza

Nella Pianura Padana entrano in gioco ingredienti molto specifici: inversioni termiche marcate, umidità prossima alla saturazione e una notevole presenza di aerosol. Queste particelle fungono da nuclei di gelo, facilitando la trasformazione della nebbia in una debole precipitazione solida, spesso invisibile ai radar ma evidente al suolo, soprattutto sulle superfici più fredde.

I cristalli crescono in tempi rapidi e non hanno modo di organizzarsi in fiocchi strutturati: per questo cadono come nevischio finissimo, talvolta accompagnato da brina e da depositi di ghiaccio minuto che aumentano la scivolosità delle strade nelle prime ore del mattino.

Perché accade proprio qui

La Pianura Padana è una conca chiusa tra Alpi e Appennino, ideale per il ristagno dell’aria fredda. In assenza di perturbazioni e con temperature prossime o leggermente inferiori a 0 °C, la nebbia non si dissolve e diventa l’ambiente perfetto per questi fenomeni di confine tra nube e precipitazione.

Il Ferrarese, con la sua rete idrografica e la vicinanza al Po, è uno dei luoghi italiani dove il nevischio da nebbia trova più facilmente spazio. Eventi come questo, poco appariscenti ma meteorologicamente preziosi, raccontano la complessità dell’inverno padano: un inverno fatto non solo di grandi nevicate, ma anche di processi microscopici che trasformano la nebbia in ghiaccio e il silenzio in un sottile deposito invernale.