Meteo, notte di freddo intenso in Calabria: gelo e neve in Sila

È stata una notte di freddo intenso in Calabria, con il termometro che ha toccato i -12,5°C nella zona di Monte Botte Donato, in Sila. La neve ha continuato a cadere, con accumulo di oltre 30 cm in alcune località. Il gelo è stato accentuato da raffiche di vento superiori ai 70 km/h, mentre anche lungo le coste le temperature notturne sono rimaste vicine allo zero. Dopo questo crollo termico, l’Italia è ora nel mirino di un promontorio di alta pressione che si estenderà rapidamente dal Mediterraneo garantendo condizioni di stabilità: di conseguenza nei prossimi giorni si profila anche un clima più mite.

