Meteo, nubifragi in Grecia: Kalymnos colpita da un violento temporale e da blocchi di grandine | FOTO

Nel pomeriggio odierno l’isola di Kalymnos, nel Dodecaneso, è stata interessata da una violenta grandinata associata a un temporale di forte intensità, che ha provocato disagi diffusi alla viabilità e allagamenti localizzati in alcune aree urbane e costiere. L’episodio si è sviluppato in modo rapido ma molto efficace, con una caduta di chicchi di grandine fitta e concentrata, documentata da numerose segnalazioni dirette, fotografie e video diffusi dai residenti e dalle pagine meteorologiche locali. Le immagini mostrano blocchi significativi di grandine, formatisi in pochi minuti, un chiaro indicatore dell’elevata intensità della cella temporalesca che ha attraversato l’isola. In parallelo, le precipitazioni piovose hanno raggiunto tassi elevati, determinando ristagni d’acqua e difficoltà nella circolazione, soprattutto nei settori meridionali e lungo le aree costiere più urbanizzate.

Un temporale invernale ma altamente convettivo

Dal punto di vista meteorologico, l’evento si inserisce all’interno di una fase perturbata estesa che tra il 26 e il 27 gennaio ha coinvolto ampie porzioni della Grecia orientale e del Mar Egeo. La situazione era dominata dal transito di una saccatura in quota in arrivo dal Mediterraneo centrale, in grado di destabilizzare in modo deciso la colonna atmosferica sul Dodecaneso.

La presenza di aria molto umida nei bassi strati, unita a un raffreddamento progressivo in quota, ha favorito lo sviluppo di moti verticali intensi. Anche senza valori tipici della stagione calda, la combinazione con un moderato wind shear verticale ha permesso l’organizzazione di celle temporalesche ben strutturate, alcune delle quali capaci di produrre grandine anche a quote prossime al livello del mare.

Perché la grandine in inverno non è un’anomalia

Episodi come quello di Kalymnos non rappresentano un’eccezione nel Mediterraneo orientale durante l’inverno. In questa stagione, infatti, il contrasto tra masse d’aria miti e umide di origine marittima e impulsi più freddi in arrivo da nord-ovest può generare temporali intensi, talvolta accompagnati da grandine, raffiche di vento e precipitazioni molto concentrate nel tempo.

In particolare, le isole dell’Egeo risultano spesso esposte a questi fenomeni a causa della complessa interazione tra mare, orografia e circolazioni in quota, che può amplificare localmente l’instabilità atmosferica e rendere più probabili episodi convettivi a impatto rapido.

Un segnale da non sottovalutare

L’episodio odierno conferma come anche nel cuore dell’inverno possano verificarsi eventi convettivi ad alto impatto, in grado di causare danni e disagi significativi in tempi molto brevi. Per territori insulari come Kalymnos, caratterizzati da spazi urbani limitati e sistemi di drenaggio talvolta vulnerabili, la rapidità di questi fenomeni rappresenta un fattore critico.

Monitorare con attenzione le fasi perturbate invernali e migliorare la comunicazione del rischio rimane fondamentale, soprattutto in un contesto mediterraneo sempre più esposto a precipitazioni intense e fenomeni estremi concentrati.