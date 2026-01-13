Meteo, occhio definito, mare in tempesta: il ciclone Dudzai domina l’oceano Indiano sud-occidentale

Nel settore sud-occidentale dell’Oceano Indiano l’attenzione degli osservatori meteo resta puntata sul ciclone tropicale Dudzai, un sistema che nelle ultime ore ha raggiunto livelli di intensità elevati, collocandosi tra la categoria 3 e 4 della scala Saffir–Simpson. Parliamo di una struttura che ha saputo sviluppare venti medi prossimi ai 180–190 km/h, con raffiche ben superiori ai 230 km/h, associate a una pressione centrale intorno ai 950 hPa: parametri tipici dei cicloni major, capaci di attirare l’interesse della comunità scientifica e degli enti di monitoraggio internazionale.

Una struttura ancora imponente, ma in fase matura

Le immagini satellitari mostrano un vortice ancora compatto, con un occhio riconoscibile e bande convettive ben organizzate. Tuttavia, rispetto alle fasi precedenti, si osservano segnali coerenti con il superamento del picco di intensità: le sommità nuvolose risultano meno fredde e la convezione profonda appare leggermente disallineata, indizio di una progressiva perdita di energia. Nonostante ciò, l’ambiente resta ancora favorevole nel breve periodo, grazie a temperature superficiali del mare tra 27 e 28 °C e a un wind shear moderato, elementi che consentono al sistema di mantenere una struttura robusta.

Traiettoria e aree potenzialmente interessate

Dudzai si muove lentamente lungo una traiettoria ovest–sud-ovest, guidato dal bordo meridionale dell’anticiclone subtropicale. Le simulazioni indicano che questa direzione verrà mantenuta per diversi giorni, con una successiva curvatura verso sud-ovest. Al momento non sono previsti impatti diretti su isole densamente popolate come Réunion o Mauritius, ma l’estensione del campo di vento e moto ondoso potrebbe comunque produrre mareggiate rilevanti, con onde capaci di superare gli 8 metri in mare aperto, un fattore critico per la navigazione e le attività offshore.

Evoluzione attesa: graduale indebolimento, ma con possibili sorprese

I principali modelli numerici concordano su una lenta attenuazione dell’intensità, favorita dall’aumento dello shear e dall’ingresso di aria più secca nella circolazione del ciclone. Tuttavia, in sistemi di questo tipo non sono rari fenomeni di riorganizzazione interna, come i cicli di sostituzione della parete dell’occhio (eyewall replacement cycle), che possono causare temporanee ri-intensificazioni prima del declino definitivo.

Un segnale nel contesto globale

Dudzai rappresenta, al momento, uno dei pochi cicloni di grande intensità osservati nel 2026 a livello planetario. Un dato che contribuisce ad alimentare l’interesse scientifico, soprattutto in una fase dell’anno caratterizzata da un’attività tropicale complessivamente contenuta. Per ora il ciclone resta soprattutto un fenomeno da monitorare attentamente per i suoi effetti marittimi, ma la sua evoluzione continuerà a essere seguita con estrema attenzione, perché sistemi di questa potenza possono modificare rapidamente il proprio comportamento.