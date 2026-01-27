Meteo, ondata di caldo record in Australia: le temperature si avvicinano ai +50°C

Caldo record in Australia, dove le temperature sono arrivate vicine ai +50°C. Le città di Hopetoun e Walpeup, nello Stato di Victoria, hanno registrato +48,9°C che, se confermati dopo le prime misurazioni, supererebbero il record di caldo stabilito nel 2009, quando 173 persone persero la vita nei devastanti incendi boschivi del Black Saturday. Anche Melbourne, la città più grande dello Stato, ha sfiorato il suo giorno più caldo, con una temperatura di +41°C. Non sono finora state segnalate vittime a causa dell’ondata di caldo, ma le autorità di Victoria hanno esortato alla cautela, poiché tre incendi boschivi sono attualmente fuori controllo.

Sei grandi incendi in Australia, due a livello d’emergenza

I Vigili del Fuoco dello Stato di Victoria stanno combattendo almeno sei incendi di grandi dimensioni mentre un’ondata di caldo record colpisce il sud-est del Paese. Lo riferisce la BBC, citando l’emittente locale Abc News, secondo cui due incendi stanno attualmente bruciando a “livello di emergenza”. A diverse comunità sono stati emessi avvisi di emergenza che invitano a evacuare, stare in allerta e attendere o rifugiarsi sul posto.

Chris Hardman, capo dei Vigili del Fuoco della Forest Fire Management Victoria, ha dichiarato ai giornalisti che le condizioni di caldo nello Stato stanno rendendo il lavoro dei Vigili del Fuoco “incredibilmente difficile“. Due incendi, a Camperdown e Otways, stanno bruciando a livelli di emergenza. Anche un nuovo incendio nella zona di Larralea sta causando “notevole preoccupazione“.