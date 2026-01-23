Meteo, ondata di calore eccezionale in arrivo sull’Australia: temperature vicine ai +50°C

L’Australia si avvia verso una fase meteorologica di calore eccezionale e persistente, destinata a lasciare il segno su vaste porzioni del continente. Le più recenti analisi modellistiche convergono su uno scenario di ondata di caldo estesa e duratura, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere livelli prossimi alle soglie più estreme osservate negli ultimi anni, soprattutto nelle regioni meridionali e orientali. Il fulcro dell’evento è rappresentato da un’enorme bolla di aria rovente formatasi sull’interno dell’Australia occidentale, dove il forte irraggiamento solare e la natura desertica del territorio hanno favorito un rapido accumulo di calore nei bassi strati atmosferici. In queste aree si sono già registrati valori prossimi ai 49–50°C, segnali inequivocabili di una massa d’aria estremamente calda e ben strutturata.

Nei prossimi giorni, la circolazione atmosferica favorirà una progressiva traslazione verso est e sud-est di questo serbatoio termico, coinvolgendo l’Australia Meridionale, il Nuovo Galles del Sud e il Queensland meridionale. Le temperature massime previste risultano ampiamente superiori alle medie climatiche di gennaio, con anomalie stimate tra +8 e +15°C, un valore che colloca l’episodio tra i più intensi dell’ultimo decennio.

Caldo estremo e durata: un fattore chiave

Ciò che rende questa ondata particolarmente rilevante non è solo l’intensità, ma anche la persistenza. I modelli indicano una fase calda destinata a protrarsi per almeno cinque-sette giorni consecutivi, con scarso o nullo sollievo notturno in molte aree interne. In settori tra South Australia, New South Wales occidentale e nord-ovest del Victoria, le massime potrebbero stabilizzarsi tra 46 e 48°C, con alcuni scenari che non escludono punte ancora superiori nelle zone più aride.

Questa combinazione di caldo intenso e prolungato avrà effetti diretti su salute pubblica, infrastrutture e sistemi energetici, aumentando il rischio di stress termico e blackout, oltre a complicare le attività agricole e zootecniche.

Incendi e rischio ambientale elevato

L’aspetto più critico riguarda il pericolo incendi. Temperature estreme, umidità molto bassa e venti sostenuti creeranno condizioni ideali per lo sviluppo e la rapida propagazione di roghi. Le autorità australiane hanno già innalzato i livelli di allerta in diverse regioni, con indici di pericolosità che in alcune aree potrebbero raggiungere la soglia “estrema” o “catastrofica”.

Un segnale climatico sempre più chiaro

Dal punto di vista climatologico, eventi di questo tipo non sono più considerati rari. Studi recenti indicano che le ondate di calore australiane di elevata intensità risultano oggi molto più frequenti rispetto al passato, in un contesto di riscaldamento globale che amplifica la probabilità di episodi estremi. Il record nazionale di 50,7°C resta un riferimento storico, ma il solo fatto che temperature prossime a tale valore rientrino nei possibili scenari previsionali conferma quanto il clima australiano stia entrando in una fase sempre più critica.

L’ondata di caldo in arrivo rappresenta dunque un test severo per il territorio e i sistemi di gestione del rischio, oltre a un ulteriore campanello d’allarme sul futuro climatico di una delle aree più vulnerabili del pianeta.