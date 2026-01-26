Meteo Piemonte: arriva “marcato peggioramento, quota neve minima all’alba di mercoledì”

“Una risalita dei valori barici sul Piemonte determinerà tempo soleggiato fino a domani mattina, con nebbie nelle ore più fredde sui settori pianeggianti, ove localmente le temperature minime torneranno al di sotto di 0°C. In seguito un’onda depressionaria atlantica causerà un marcato peggioramento, più intenso tra martedì sera e mercoledì mattina con precipitazioni moderate diffuse, più intense sui settori sud ed est“: queste le previsioni meteo fornite da Arpa regionale, nel consueto bollettino. “La quota neve minima sarà prevista all’alba di mercoledì, sui 100-300 m a sud e sui 300-600 a nord, in aumento di 200-300 m dalla tarda mattinata. Il successivo allontanamento verso est dell’impulso depressionario determinerà un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio di mercoledì, con esaurimento delle precipitazioni a partire dal settore sud e ultimi fenomeni a nord nella notte seguente. Giovedì giornata soleggiata con nebbie sulle pianure al mattino“.

