Meteo Piemonte, gelo record tra pianure e colline: minime fino a -14°C

Il Piemonte ha vissuto una delle notti più fredde dell’ultimo decennio. Su pianure e colline le temperature minime hanno toccato valori eccezionalmente bassi: tra -10°C e -12°C nell’Astigiano e fino a -14°C in alta Langa. Tra le località più gelide si segnalano Camerana e San Giovanni Belbo (CN) con -13°C, mentre l’Astigiano ha registrato minime diffuse intorno ai -10°C tra Capriglio, Castellero, Calliano Monferrato, Castellalfero, San Marzano Oliveto, Villafranca d’Asti, Settime e Asti. Temperature sotto zero anche nel Cuneese e nel Torinese, con valori fino a -9°C a Saliceto, Montechiaro d’Asti, Varallo Pombia e Front.

