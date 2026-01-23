Meteo, Portogallo colpito dal ciclone Ingrid: neve abbondante, gelo e criticità sulle grandi arterie | FOTO e VIDEO

L’inverno sta mostrando il suo volto più severo anche in Portogallo, dove una fase di nevicate intense e diffuse sta interessando ampie porzioni dell’interno settentrionale e centrale del Paese, in territori che da anni non sperimentavano eventi di questa portata. Le precipitazioni nevose, inizialmente confinate alle aree montane, si stanno rivelando più persistenti del previsto, generando accumuli significativi e un progressivo peggioramento delle condizioni di mobilità. Le zone maggiormente colpite risultano quelle di Bragança, Montesinho e Covilhã, dove la neve sta cadendo con intensità tale da creare disagi estesi alla viabilità. Particolarmente critica la situazione lungo l’autostrada A24, nel tratto compreso tra Lamego e Castro Daire, dove il manto nevoso, combinato a ghiaccio e scarsa visibilità, ha causato il blocco di numerosi veicoli e una serie di incidenti stradali con feriti. Le temperature prossime allo zero e l’umidità elevata stanno rendendo il fondo stradale estremamente scivoloso, complicando le operazioni di soccorso e di sgombero.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento è legato all’azione della depressione Ingrid, che sta convogliando aria fredda verso la Penisola Iberica. Secondo le indicazioni dell’IPMA, la neve sta interessando attualmente le aree al di sopra dei 600–800 metri, ma l’ingresso di ulteriore aria fredda favorirà una rapida discesa della quota neve, con fiocchi possibili fino a 200–400 metri nelle prossime ore. Questo scenario apre la porta a nevicate anche su zone collinari e vallive, un’evenienza rara per il Portogallo continentale e di notevole interesse climatologico.

Le catene montuose del Barroso, del Montesinho e della Serra da Estrela stanno già accumulando decine di centimetri di neve, con conseguenze potenziali sulle reti elettriche, sulla stabilità degli alberi e sull’accessibilità delle comunità più isolate. Sulle principali arterie interne, oltre alla neve, desta preoccupazione la formazione di ghiaccio, che potrebbe mantenere elevato il rischio di blocchi e rallentamenti anche durante la notte.

Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree interne del Nord e del Centro, e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. La perturbazione continuerà a influenzare il Paese anche nelle prossime ore, mantenendo condizioni marcatamente invernali e un livello di attenzione elevato su tutto il territorio interessato.