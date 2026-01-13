Meteo Puglia, Coldiretti: “gravi danni alle campagne dalle gelate”

Le gelate improvvise stanno causando gravi danni alle campagne pugliesi, con effetti che si estendono a macchia d’olio sulle colture orticole di stagione, come carciofi, broccoli, cicorie, rape, fave precoci, bietola da costa e cavoli. A denunciarlo è Coldiretti Puglia sulla base delle verifiche dei tecnici in campagna in diverse aree del Brindisino ed in provincia di Foggia. Coldiretti invita le aziende agricole colpite a presentare tempestivamente le denunce di danno al Fondo Agricat, il Fondo Mutualistico Nazionale che tutela gli agricoltori dagli eventi catastrofali come gelo, brina, alluvioni e siccità. Lo strumento rientra nel piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e prevede indennizzi per gli agricoltori aderenti.

“Si tratta di una vera e propria trappola climatica delle false primavere in un inverno caratterizzato da sbalzi repentini delle temperature dopo un autunno mite in Puglia dove si assiste – sottolinea Coldiretti Puglia – ad un cortocircuito climatico in cui convivono gelate e campi allagati da nubifragi violenti e improvvisi e mimose rigogliose già sbocciate a dicembre, con i fiori gialli pronti alla raccolta, in largo anticipo rispetto alla tradizionale festa della donna dell’8 marzo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.