Meteo, quasi 100°C di differenza sul pianeta: il gelo siberiano e l’inferno australiano nello stesso giorno

Nelle ultime 24 ore il pianeta ha mostrato uno dei contrasti termici più impressionanti dell’attuale stagione, con un divario vicino ai 100°C tra alcune aree della Siberia interna e l’entroterra australiano. Un’estremizzazione che, pur rientrando nella fisiologia climatica dei due emisferi in fasi opposte dell’anno, colpisce per ampiezza e simultaneità. Nella Russia continentale, soprattutto tra Siberia centrale e Jacuzia, diverse stazioni meteorologiche hanno registrato minime comprese tra −49 e −54°C, valori che rappresentano l’essenza dell’inverno artico-continentale. Queste temperature non sono frutto di un singolo impulso freddo, ma il risultato di una struttura barica molto stabile, dominata da un anticiclone termico poderoso e persistente.

In tali configurazioni, il cielo sereno, l’aria estremamente secca e la lunga notte polare favoriscono un raffreddamento radiativo eccezionale, con accumulo di aria densissima nei bassi strati. Si forma così un vero cuscino gelido multistrato, capace di mantenere temperature estreme anche durante le ore diurne e di resistere a eventuali tentativi di rimescolamento atmosferico.

L’estate estrema dell’Australia interna

All’opposto, l’emisfero sud vive il pieno della stagione calda. Nell’entroterra australiano, in particolare tra Western Australia e Northern Territory, diverse località hanno superato i +45°C, con massime diffuse tra +43 e +46°C. Qui domina un anticiclone subtropicale molto robusto, che garantisce cieli limpidi, subsidenza e compressione dell’aria nei bassi strati.

La combinazione tra forte insolazione, superfici aride e scarsa copertura vegetale permette al calore di accumularsi rapidamente, dando origine a una vera e propria bolla calda continentale, capace di persistere per più giorni consecutivi.

Una lettura globale del contrasto

Dal punto di vista emisferico, questa situazione evidenzia un gradiente termico meridiano estremamente marcato: mentre il nord del pianeta sperimenta il massimo raffreddamento stagionale, il sud raggiunge l’apice del riscaldamento estivo. Il risultato è un differenziale termico che sfiora i 100 °C tra due aree della Terra nello stesso arco temporale.

Un contrasto così netto non è solo un dato da record, ma ha implicazioni dinamiche rilevanti. Rafforza infatti le zone baroclini lungo l’Asia e il Pacifico, alimentando ondulazioni del getto polare, favorendo la ciclogenesi extratropicale e incidendo sulla propagazione delle onde di Rossby tra media e alta troposfera.

Un pianeta agli estremi stagionali

Episodi come questo ricordano quanto il sistema climatico globale sia governato da equilibri stagionali e circolazioni su scala planetaria, capaci di produrre contemporaneamente gelo estremo e caldo intenso. Non si tratta di anomalie isolate, ma di manifestazioni spettacolari della macchina atmosferica quando emisferi opposti raggiungono i rispettivi picchi stagionali.