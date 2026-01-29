Meteo, Riscaldamento stratosferico tra Groenlandia e Islanda: il vortice polare entra in una fase critica, una manovra lenta ma potenzialmente incisiva

Negli ultimi aggiornamenti modellistici sta emergendo con sempre maggiore chiarezza un segnale di rilievo sul piano emisferico: un riscaldamento progressivo della stratosfera polare, ben individuabile alla quota isobarica di 10 hPa, con massimo centrato tra Groenlandia e Islanda. Non si tratta di un evento improvviso ed esplosivo, ma di una manovra lenta e persistente, destinata a incidere in modo strutturale sull’assetto del Vortice Polare nel corso dei prossimi giorni.

Questo tipo di stratwarming, per durata e collocazione geografica, rientra nella categoria dei disturbi più efficaci nel modificare la circolazione invernale alle alte latitudini. La particolarità dell’attuale configurazione è la forte asimmetria del vortice, con un’anomalia calda ben definita sul comparto groenlandese-islandese e, per contro, un lobo freddo allungato verso Siberia e Asia orientale. Una struttura di questo tipo segnala un vortice non più compatto né centrato sul Polo geografico, ma stirato, deformato e in fase di possibile frammentazione.

Dal punto di vista dinamico, non siamo di fronte a un semplice spostamento del vortice, bensì a una fase evolutiva complessa, tipica degli inverni caratterizzati da forti interazioni tra onde planetarie e circolazione stratosferica. Il riscaldamento in atto si inserisce infatti in un contesto già fragile, con indice AO sceso su valori fortemente negativi e un flusso zonale che mostra evidenti segni di indebolimento su tutta la colonna atmosferica.

Le proiezioni indicano che questo forcing non si esaurirà rapidamente. Al contrario, la perturbazione termica tende a propagarsi sia verticalmente, interessando progressivamente gli strati compresi tra 10 e 100 hPa, sia orizzontalmente, favorendo una riorganizzazione del campo di vento e della distribuzione dei geopotenziali alle alte latitudini. È proprio questa persistenza a rendere il segnale potenzialmente rilevante anche per la troposfera, dove gli effetti non sono mai immediati, ma si manifestano tipicamente con un ritardo di 10-20 giorni.

In scenari di questo tipo aumenta la probabilità di blocchi anticiclonici in area groenlandese e nord-atlantica, con conseguente tendenza verso una NAO negativa e un getto polare più ondulato sul settore euro-atlantico. La circolazione perde linearità e diventa più meridiana, creando le condizioni favorevoli a scambi di massa d’aria su scala latitudinale: discese fredde verso le medie latitudini e risalite più miti verso nord in risposta compensativa.

Per l’Europa e il Mediterraneo ciò non significa automaticamente gelo continuo o prolungato. Piuttosto, il segnale suggerisce un aumento del potenziale per irruzioni fredde episodiche, inserite in un contesto ancora dinamico e a tratti perturbato. L’Italia, in particolare, si colloca in una posizione sensibile ma non privilegiata: il suo coinvolgimento diretto dipenderà in modo cruciale dalla posizione finale dei blocchi di alta pressione tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia e dalla traiettoria delle saccature atlantiche.

Pochi gradi di differenza nella collocazione di queste figure bariche possono determinare scenari molto diversi: da afflussi artico-continentali più incisivi, a passaggi freddi marginali, fino a fasi ancora dominate da correnti occidentali relativamente miti. È per questo che, allo stato attuale, parlare di freddo “garantito” sarebbe fuorviante.

In sintesi, il riscaldamento stratosferico in atto rappresenta un segnale strutturalmente importante, capace di condizionare la seconda parte di febbraio, ma va interpretato con prudenza. Il quadro che emerge è quello di un inverno ancora dinamico e aperto, con margini per episodi freddi anche significativi, ma senza elementi sufficienti per anticipare esiti estremi o persistenti. Come spesso accade in queste fasi, sarà la lettura dei prossimi sviluppi troposferici a chiarire se il potenziale verrà pienamente sfruttato o resterà solo parzialmente inespresso.