Meteo, risveglio con freddo intenso e galaverna in Emilia-Romagna

Questa mattina l’Emilia-Romagna si è svegliata con freddo glaciale. Le temperature minime in pianura hanno raggiunto valori a 2 cifre sotto lo zero: Faenza -13°C, Casola Canina e San Martino in Villafranca -12°C, Sesto Imolese e Medicina -12°C, Imola -12°C, Conselice e Castel Bolognese -11°C, Boncellino -11°C. A Parma è stata segnalata galaverna, fenomeno in cui la nebbia ghiaccia al contatto con superfici fredde, creando uno strato bianco scintillante su alberi, piante e automobili. Cieli sereni e aria limpida favoriscono un risveglio gelido in tutta la regione.

