Meteo Romania, nevica sul mare: immagini spettacolari di inverno pieno a Constanța, sul Mar Nero | FOTO

Il litorale del Mar Nero ha offerto nelle ultime ore uno spettacolo di pieno inverno a Constanța, dove una vera bufera di neve ha trasformato la passeggiata costiera in un susseguirsi di cumuli modellati dal vento, con temperature attestate attorno ai –5°C nella mattinata dell’11 gennaio. Immagini che raccontano molto più di una semplice nevicata: è la sintesi perfetta di un’irruzione di aria continentale fredda che ha interessato la Dobrogea, riportando condizioni invernali autentiche fin sul mare.

Dal punto di vista climatologico, gennaio rappresenta il cuore dell’inverno per questa porzione di Romania affacciata sul Mar Nero. Le medie stagionali vedono temperature minime prossime allo zero o leggermente negative e massime di pochi gradi sopra lo zero. Valori inferiori, come quelli registrati in queste ore, non sono eccezionali quando il flusso atmosferico si dispone dai quadranti nord-orientali, convogliando masse d’aria gelide di origine continentale dalla pianura russo-ucraina.

Ciò che rende l’episodio particolarmente suggestivo è il ruolo del mare. Pur non essendo frequenti, le nevicate costiere sul Mar Nero possono assumere carattere intenso quando l’aria molto fredda scorre sopra acque relativamente più miti, favorendo l’instabilità e l’apporto di umidità negli strati bassi. In questo contesto, anche precipitazioni non continue possono essere accompagnate da raffiche sostenute, capaci di sollevare la neve e ridistribuirla in grandi accumuli irregolari, creando condizioni di viscol tipiche degli ambienti continentali orientali.

Nei primi giorni di gennaio 2026, i dati osservativi confermano la presenza di una massa d’aria fredda ben strutturata, con minime fino a –5°C e ventilazione tesa da nord e nord-est. L’associazione con un campo depressionario sul bacino del Mar Nero ha completato il quadro, innescando una fase di tempo instabile e ventoso che ha restituito a Constanța un volto invernale raro ma climaticamente coerente.