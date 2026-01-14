Meteo Russia: Kamchatka sepolta dalla neve, oltre 3 metri di coltre bianca | VIDEO

La penisola di Kamchatka, protesa nell’Estremo Oriente russo tra il Pacifico settentrionale e il Mare di Ochotsk, è considerata uno dei distretti più nevosi dell’intero emisfero nord. La sua fama non nasce da singoli episodi eccezionali, ma da una combinazione stabile di fattori geografici, climatici e sinottici che, inverno dopo inverno, garantiscono accumuli imponenti e una copertura al suolo di lunga durata. Il primo elemento chiave è la posizione: Kamchatka si trova lungo una delle traiettorie preferenziali delle perturbazioni extratropicali generate sul Pacifico nord-occidentale. Questi sistemi depressionari trasportano grandi quantità di umidità che, impattando contro una penisola lunga e montuosa, vengono forzate a sollevarsi. Il risultato è una produzione nevosa frequente, spesso abbondante, soprattutto nella stagione fredda.

Nelle aree di pianura e nei settori abitati, la neve al suolo raggiunge mediamente alcune decine di centimetri durante l’inverno, con valori che oscillano spesso tra 40 e 60 cm. Non si tratta però di un manto statico: nevicate ricorrenti, fasi di assestamento, vento e metamorfismo della neve rendono la copertura dinamica e in costante evoluzione. Lungo le coste possono verificarsi episodi di neve umida o precipitazioni miste, ma senza compromettere, nella maggior parte dei casi, la persistenza del manto.

La situazione cambia radicalmente nelle aree montuose e vulcaniche interne. Qui l’orografia amplifica l’apporto delle correnti umide pacifiche e consente accumuli stagionali che possono superare i 3–4 metri. In canaloni, conche e versanti sottovento, il trasporto eolico crea depositi ancora più profondi, con spessori localmente eccezionali.

Durante le tempeste più intense, le nevicate abbondanti si combinano con venti forti, formando muri di neve e cumuli da drift che possono causare disagi alla viabilità e isolare temporaneamente alcune comunità. In questi casi, l’impatto non dipende soltanto dai centimetri caduti, ma anche dalla redistribuzione della neve al suolo indotta dalle raffiche.

Dal punto di vista climatologico, Kamchatka è un vero laboratorio naturale. Una copertura nevosa estesa e persistente, spesso per oltre sei mesi l’anno, influisce sull’albedo, sul bilancio energetico del suolo e sulla struttura termica dell’atmosfera locale. Queste retroazioni contribuiscono a mantenere un clima rigido e a rafforzare ulteriormente il ruolo della penisola come uno dei grandi serbatoi di neve dell’Eurasia.