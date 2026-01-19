Meteo Russia, scavare per vivere: a Petropavlovsk negozi e case raggiungibili solo attraverso corridoi di neve | FOTO

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una scena surreale è invece la fotografia più fedele di ciò che sta accadendo a Petropavlovsk-Kamčatskij, capitale della Kamčatka: l’ingresso di semplici negozi alimentari trasformato in un corridoio scavato nella neve, simbolo di un evento nivometrico di portata eccezionale che ha profondamente alterato la quotidianità urbana. Nei giorni scorsi la città è stata investita da una sequenza di profonde depressioni extratropicali formatesi tra il Mare di Ochotsk e il Pacifico nord-occidentale. Questi sistemi hanno convogliato enormi quantità di aria umida oceanica verso la penisola, che si è scontrata con un cuscino di aria continentale molto fredda. Il risultato è stato un mix esplosivo: nevicate continue, temperature sotto zero e venti sostenuti, condizioni ideali per accumuli rapidi e persistenti.

Secondo le stime ufficiali, lo spessore medio della neve al suolo ha raggiunto circa 170 centimetri, ma in alcuni quartieri si sono misurati accumuli superiori ai 3 metri, valori che non si registravano da oltre mezzo secolo. Un dato che colloca l’evento tra i più intensi mai osservati in epoca moderna nella regione.

Vita quotidiana stravolta

Gli effetti al suolo sono stati immediati e pesanti. Auto sepolte, ingressi ostruiti, piani terra inutilizzabili: per muoversi tra abitazioni, negozi e servizi essenziali è stato necessario scavare veri e propri tunnel nella neve, come mostrano le immagini diventate virali. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, sospendendo il trasporto pubblico, chiudendo le scuole e garantendo i servizi minimi solo grazie a mezzi speciali e interventi manuali.

Anche la gestione dei rifornimenti di cibo e carburante è sotto stretta sorveglianza, a dimostrazione di quanto un singolo evento estremo possa mettere in difficoltà una grande città in un contesto climatico severo.

Un segnale climatologico rilevante

Dal punto di vista climatologico, l’episodio viene definito pluridecennale, paragonabile alle grandi nevicate dei primi anni Settanta. Le cumulate mensili risultano più che triplicate rispetto alla norma, confermando la forte variabilità del regime nivometrico della Kamčatka.

La combinazione tra ciclogenesi intensa, orografia complessa e flussi umidi oceanici rende quest’area particolarmente vulnerabile a eventi estremi concentrati in pochi giorni. Quanto accaduto a Petropavlovsk-Kamčatskij nel gennaio 2026 rappresenta quindi non solo un’emergenza locale, ma anche un case study meteorologico di grande interesse per comprendere i meccanismi delle nevicate estreme alle alte latitudini.