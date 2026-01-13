Meteo Sardegna, temperature ancora rigide: toccati i -5°C nel Nuorese

Le cime del Gennargentu, nel Nuorese, e del Limbara, in Gallura, sono ancora innevate e le temperature restano rigide non solo nell’interno della Sardegna ma anche al sud, a pochi chilometri da Cagliari dove nelle campagne si registrano anche +0,6°C. Questa mattina si sono registrate basse temperature – secondo le rilevazioni delle stazioni meteo di Sardegna Clima – soprattutto nel Nuorese. A Fonni, sotto le pendici del Gennargentu, la minima ha toccato i -5,2°C, a Samugheo, nell’Oristanese, -2,5°C, e sul Limbara (Vallicciola, nel territorio della Gallura) -1,1°C. Sotto zero anche Sadali (Nuoro), Dorgali (Nuoro) con -0,4°C, Buddusò (Sassari) con -0,4°C e Ovodda (Nuoro) con -0,3°C. Gelo anche a Iglesias, con +0,5°C, e alle porte di Cagliari: San Sperate e Uta registrano +0,6°C.

Nel fine settimana, però, la situazione dovrebbe migliorare con lo spostamento del ciclone scandinavo verso l’Europa dell’est: le minime tenderanno ad aumentare leggermente mentre le massime resteranno più o meno stazionarie. Anche se è atteso un nuovo peggioramento per la settimana prossima.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.