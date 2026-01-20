Meteo, scenario critico in Algeria: piogge torrenziali e inondazioni mettono in ginocchio Relizane | FOTO

La provincia di Relizane, nel nord-ovest dell’Algeria, sta affrontando in queste ore una fase di severo maltempo che ha avuto impatti significativi sul territorio urbano e periurbano. Tra la notte e le prime ore del mattino, temporali di forte intensità si sono abbattuti sull’area con precipitazioni concentrate in brevi intervalli di tempo, innescando allagamenti improvvisi e diffuse criticità idrauliche.

Le piogge, persistenti e localmente torrenziali, hanno rapidamente portato alla saturazione dei suoli, causando l’innalzamento dei livelli nei wadi e mettendo sotto pressione i sistemi di drenaggio urbano. Diversi quartieri hanno registrato strade sommerse, difficoltà alla circolazione e danni materiali a edifici, veicoli e attività commerciali. Le zone più esposte risultano quelle situate nelle aree depresse e lungo i corsi d’acqua minori, contesti notoriamente vulnerabili in caso di precipitazioni intense e ravvicinate.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento si inserisce in un quadro più ampio dominato da una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, capace di convogliare aria molto umida e instabile verso il Nord Africa. In queste condizioni, le strutture temporalesche tendono a rigenerarsi sullo stesso settore, aumentando il rischio di piogge concentrate e di flash flood, soprattutto nei contesti urbanizzati.

Le autorità avevano già segnalato un livello di allerta elevato per diverse wilayat del nord del Paese, alla luce di accumuli pluviometrici potenzialmente rilevanti. Le prime stime indicano quantitativi già significativi, con la possibilità che nuove precipitazioni possano aggravare ulteriormente il bilancio idrico nelle prossime ore.

L’evoluzione resta dunque da monitorare con attenzione. In un territorio già stressato dalle piogge recenti, anche rovesci di breve durata possono generare nuovi allagamenti, soprattutto lungo gli assi vallivi e nei quartieri più bassi. Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, evitare aree a rischio e fare riferimento esclusivamente agli aggiornamenti ufficiali della protezione civile e dei servizi meteorologici nazionali.