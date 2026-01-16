Meteo, scenario da pieno inverno in Bulgaria: bufera di neve e raffiche gelide colpiscono la regione di Pleven | VIDEO

Una severa ondata di maltempo invernale sta colpendo la Bulgaria settentrionale, dove nelle ultime ore si sono instaurate condizioni tipiche di una vera bufera di neve. Le aree più esposte risultano quelle della regione di Pleven e dell’ampia pianura danubiana, interessate da nevicate persistenti associate a venti forti e gelidi che stanno compromettendo la viabilità e la visibilità. Le temperature si mantengono stabilmente sotto lo zero, con valori serali compresi tra −6 e −8°C, mentre il vento proveniente dai quadranti settentrionali e nord-orientali soffia con intensità sostenuta. Le raffiche, localmente superiori ai 50–60 km/h, sollevano la neve già depositata al suolo, dando origine a fenomeni di neve soffiata, accumuli irregolari e improvvisi azzeramenti della visibilità, soprattutto nelle aree aperte e lungo i tratti stradali extraurbani.

Questo scenario rende particolarmente insidiosi gli spostamenti, con tratti stradali che possono passare rapidamente da condizioni apparentemente gestibili a situazioni di white-out nel giro di pochi minuti.

La dinamica atmosferica alla base della bufera

Dal punto di vista sinottico, l’episodio è riconducibile a un afflusso di aria artica continentale, convogliata verso la Bulgaria da un robusto campo di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, in combinazione con una depressione attiva sull’area dell’Egeo. Questo assetto genera un marcato gradiente barico, responsabile del rinforzo dei venti e del progressivo raffreddamento dei bassi strati atmosferici.

Evoluzione attesa e rischi residui

Nel corso della notte la bufera è destinata a proseguire, con visibilità che potrà scendere localmente sotto i 200 metri e una marcata accentuazione del freddo percepito, che potrà raggiungere valori prossimi o inferiori ai −10°C. Solo nella giornata successiva è atteso un lento indebolimento del vento, accompagnato da una graduale attenuazione delle nevicate, mentre il gelo resterà protagonista.

Attenzione alla viabilità

Le autorità locali invitano a limitare gli spostamenti non essenziali, in particolare lungo gli assi stradali della Bulgaria settentrionale, dove persistono banchi di neve, tratti ghiacciati e accumuli eolici. L’episodio conferma come le bufere invernali dell’Europa orientale possano rapidamente trasformarsi in situazioni ad alto impatto, anche in assenza di accumuli eccezionali, quando neve e vento agiscono insieme.