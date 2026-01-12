Meteo, scenario estremo sul Gran Sasso: dopo una notte con -18°C, il lago di Campotosto è completamente ghiacciato

Il lago di Campotosto sta vivendo in questi giorni una delle sue fasi più estreme e spettacolari, mostrando un volto che richiama scenari tipici delle regioni subpolari. L’intero bacino si presenta completamente ghiacciato, con una superficie compatta e opaca che testimonia la forza dell’ondata di freddo che ha investito l’Appennino centrale. In alcune aree soggette a forte inversione termica e raffreddamento radiativo notturno, le temperature sono scese fino a valori prossimi ai -18 °C, favorendo un rapido e diffuso consolidamento del ghiaccio superficiale.

Situato a oltre 1300 metri di quota, il Lago di Campotosto è il più grande invaso artificiale dell’Abruzzo e occupa una posizione geografica particolarmente esposta alle irruzioni di aria fredda continentale. L’altitudine elevata, l’ampio innevamento circostante e la frequente presenza di cieli sereni nelle ore notturne creano le condizioni ideali per una dispersione radiativa molto efficiente, con conseguente crollo termico e formazione di ghiaccio esteso. In contesti come quello attuale, il lago assume un aspetto che ricorda più i grandi bacini montani dell’Europa orientale che il cuore dell’Appennino.

Tuttavia, dietro l’immagine suggestiva e apparentemente “solida” si nasconde una realtà ben più complessa e potenzialmente pericolosa. Lo spessore del ghiaccio non è uniforme: varia in base alla profondità del fondale, alla presenza di correnti interne, agli apporti idrici e alle oscillazioni termiche quotidiane. Anche durante fasi di gelo intenso e prolungato possono esistere settori fragili o sottili, spesso invisibili a occhio nudo, che rendono estremamente rischioso qualsiasi accesso diretto alla superficie ghiacciata.

Per questo motivo è fondamentale ribadire che camminare sul ghiaccio del lago è severamente vietato. Il divieto non ha carattere simbolico, ma risponde a precise valutazioni di sicurezza: una rottura improvvisa del ghiaccio, con temperature dell’acqua prossime allo zero, rappresenta un pericolo immediato e grave per la vita umana. Anche escursionisti esperti o fotografi ben equipaggiati non sono al riparo da questi rischi.

