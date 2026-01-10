Meteo, spettacolare Tornado sull’Adriatico: ruolo dell’instabilità e del contrasto tra mare tiepido e aria gelida | VIDEO

Un enorme tornado è stato osservato nelle prime ore del mattino a ridosso delle coste della Croazia, nel cuore del Mar Adriatico. Le immagini e i filmati diffusi mostrano un fenomeno ben strutturato, sviluppatosi in concomitanza con un temporale attivo sulla superficie marina, capace di attirare immediatamente l’attenzione per la sua imponenza scenografica. Nel video si distingue con nettezza la colonna di condensazione che collega la base della nube temporalesca al mare, accompagnata dal classico anello di turbolenza sulla superficie dell’acqua, segno inequivocabile dell’intensa rotazione nei bassi strati. Questo dettaglio indica che il vortice non era un semplice sollevamento di spruzzi, ma una tromba marina pienamente sviluppata, sostenuta da correnti ascensionali efficaci all’interno della cella temporalesca.

Sullo sfondo si osservano nubi compatte e scure, indice di convezione attiva e di un ambiente atmosferico dinamico, con forti moti verticali in grado di favorire l’organizzazione del flusso vorticoso. In contesti marittimi come questo, l’assenza di attrito orografico consente al vortice di mantenere una struttura più regolare e visivamente definita.

Il contesto meteo dell’Adriatico

Fenomeni di questo tipo sono tutt’altro che rari sull’Adriatico, soprattutto durante le fasi di transizione stagionale o in presenza di irruzioni fredde provenienti dall’Europa centro-orientale. Quando aria più fredda in quota scorre sopra un mare ancora relativamente mite, si crea un forte gradiente termico verticale, che alimenta l’instabilità e favorisce lo sviluppo di temporali marittimi.

In tali condizioni, anche sistemi convettivi non particolarmente estesi possono generare vorticità locale sufficiente alla formazione di trombe marine, soprattutto lungo le coste dei Balcani, dove la complessa interazione tra circolazione sinottica e orografia retrostante contribuisce a concentrare i flussi nei bassi strati.

Un fenomeno spettacolare ma da non sottovalutare

Dal punto di vista climatologico, l’area compresa tra Mar Adriatico, Alpi Dinariche e Balcani rappresenta una delle zone più favorevoli del Mediterraneo per la genesi di trombe marine. Sebbene nella maggior parte dei casi questi vortici rimangano confinati sul mare e abbiano una vita relativamente breve, possono rappresentare un rischio concreto per la navigazione e per le attività costiere, specie se accompagnati da raffiche intense e mare agitato.

L’episodio osservato oggi rientra quindi in una dinamica ben nota, ma conferma ancora una volta come l’Adriatico, anche nei mesi più freddi, possa diventare teatro di fenomeni vorticosi spettacolari, capaci di trasformare in pochi minuti un temporale marino in un evento di grande impatto visivo e meteorologico.