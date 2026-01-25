Meteo, sull’est Europa il maltempo entra nel vivo: Balcani verso una fase organizzata tra pioggia, neve e vento

Le più recenti elaborazioni dei modelli previsionali mostrano una notevole convergenza di scenario sull’area balcanica, segnale che rafforza l’affidabilità dell’evoluzione attesa nelle prossime ore. La dinamica atmosferica in atto vede una struttura frontale ben organizzata avanzare rapidamente da ovest, pronta a interessare un’ampia porzione del settore sud-orientale europeo, con effetti significativi tra Grecia, Albania e Bulgaria. Nel breve termine, la linea frontale raggiungerà le aree costiere della Grecia e dell’Albania, per poi estendere il campo delle precipitazioni verso nord-est. Lungo il settore avanzante del fronte, l’interazione tra aria più fredda in quota e un progressivo richiamo di masse d’aria più miti e umide nei bassi strati favorirà moti verticali intensi, condizione ideale per la formazione di sistemi precipitativi strutturati e persistenti.

Bulgaria meridionale nel cuore del peggioramento

La Bulgaria meridionale si troverà nelle prossime ore all’interno della fascia di massima attività del sistema. Qui sono attese piogge diffuse, con rovesci localmente intensi e, in alcuni casi, di tipo temporalesco. I quantitativi potranno risultare rilevanti soprattutto nelle aree collinari e pre-montane, più esposte al flusso umido in risalita. Proprio per questo è stato attivato un livello di allerta di grado 1, associato a precipitazioni intense o persistenti, con accumuli che localmente potranno raggiungere 25–40 mm in un arco temporale piuttosto breve.

Neve e criticità in montagna

Parallelamente, laddove la colonna d’aria manterrà caratteristiche più fredde, il peggioramento assumerà una chiara connotazione invernale. Sono previste nevicate anche intense, soprattutto oltre determinate quote e nei principali comprensori montani, con accumuli stimati tra 10 e 30 cm di neve fresca. La rapidità di deposizione del manto, in alcune zone superiore ai 10 cm in poche ore, potrà creare criticità per la viabilità, in particolare lungo i valichi e le strade di montagna.

Vento, bufere e visibilità ridotta

Il quadro sarà ulteriormente complicato dal vento, che potrà sollevare e ridistribuire la neve al suolo, favorendo bufere, accumuli irregolari e improvvise riduzioni della visibilità. In questi contesti non sono escluse condizioni di white-out localizzato, con carreggiate innevate, tratti ghiacciati e formazione di accumuli trasversali di neve.

Alla luce di questo scenario, è fondamentale mantenere elevata attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni e nelle zone montane e pre-montane. L’evoluzione resta da monitorare passo dopo passo, ma il segnale modellistico indica un evento di maltempo ben strutturato, capace di produrre impatti concreti sul territorio, in piena coerenza con le dinamiche tipiche dei Balcani nelle fasi più attive della stagione fredda.