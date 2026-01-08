Meteo, tempesta di neve nel nord-est della Bulgaria: il ciclone “Goretti” investe Varna e la Dobrugia | FOTO e VIDEO

Giornata di severo maltempo quella odierna per il Nord-Est della Bulgaria, colpito in pieno da un ciclone mediterraneo di notevole intensità, battezzato Goretti. Il vortice depressionario, dopo aver attraversato diversi settori dell’Europa centro-orientale, ha trovato nei Balcani un contesto favorevole a un’ulteriore intensificazione, innescando nevicate diffuse, vento forte e vere e proprie bufere di neve, soprattutto tra la fascia costiera di Varna e l’entroterra della Dobrugia.

Fin dalle prime ore del giorno, l’ingresso di aria fredda di origine artica dai quadranti settentrionali ha determinato un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il contrasto con masse d’aria più umide e relativamente miti, richiamate dal Mar Nero e dal Mediterraneo orientale, ha creato l’ambiente ideale per precipitazioni abbondanti e persistenti. Inizialmente, lungo i tratti costieri, le precipitazioni si sono presentate sotto forma di pioggia fredda o neve mista, ma il progressivo calo termico ha favorito una rapida transizione verso la neve anche a livello del mare.

Dal punto di vista sinottico, Goretti rappresenta un classico esempio di ciclogenesi mediterranea invernale, alimentata da un minimo barico profondo e da un marcato gradiente termico tra nord e sud-est europeo. La disposizione delle correnti ha favorito venti forti da nord-est, capaci di sollevare e ridistribuire la neve, generando accumuli irregolari e drifting che hanno aggravato le condizioni al suolo.

Gli effetti più critici si sono registrati lungo l’asse Dobrich–Varna, dove il traffico pesante è stato temporaneamente sospeso a causa delle strade impraticabili e della visibilità ridotta durante le fasi di bufera. Nelle aree interne della Dobrugia, gli accumuli hanno localmente superato i 10–15 centimetri, con punte maggiori sui rilievi collinari, mentre la formazione di ghiaccio ha reso particolarmente insidiose le arterie secondarie.

Le autorità bulgare hanno attivato preallerta per neve e vento forte, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle possibili gelate improvvise, soprattutto nelle ore serali e notturne. Anche nei centri urbani costieri, come Varna, la combinazione tra raffiche intense, neve bagnata e calo termico ha richiesto un costante monitoraggio della situazione.

L’episodio legato alla tempesta Goretti si inserisce in un quadro invernale 2025–2026 particolarmente dinamico, caratterizzato da ripetute incursioni fredde verso l’Europa orientale. I Balcani, ancora una volta, si confermano un’area chiave nel gioco atmosferico continentale, dove l’interazione tra aria artica e bacini relativamente miti può produrre eventi invernali di forte impatto, capaci di incidere in modo significativo sulla vita quotidiana e sulla mobilità.