Meteo, tempesta di sabbia al Cairo: parzialmente interrotto il traffico aereo

Il traffico aereo all’aeroporto del Cairo è stato parzialmente interrotto questo pomeriggio a causa di una tempesta di sabbia che sta interessando la capitale egiziana e l’area circostante. “L’aeroporto del Cairo, come tutta la provincia in cui è situato, è stato colpito da una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità a meno di 200 metri in alcune aree“, hanno precisato fonti dell’aeroporto. Due voli dall’Europa sono stati dirottati e altri dieci hanno subito ritardi da una a due ore. Il volo Transavia TO4338 proveniente dall’aeroporto parigino di Orly è stato dirottato su Hurghada, e lo Swiss Air Lines LX238 da Zurigo è stato dirottato ad Atene. La compagnia aerea ha deciso quindi di cancellare il volo di ritorno dal Cairo e di trasferire i passeggeri prenotati in un hotel, in attesa di un miglioramento del meteo.

Le autorità dell’aeroporto del Cairo hanno aumentato la presenza dei servizi operativi sulla pista, inclusi camion dei pompieri e ambulanze, per far fronte al potenziale impatto della tempesta di sabbia e alla scarsa visibilità.