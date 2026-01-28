Meteo, tempesta Kristin sul Portogallo: raffiche fino a 150 km/h, blackout diffusi e disastri estesi al territorio. Danni anche al Santuario di Fátima | FOTO e VIDEO

La tempesta di vento legata al ciclone extratropicale Kristin sta attraversando il Portogallo come uno degli episodi più severi dell’attuale stagione atlantica, lasciando dietro di sé una scia di blackout, alberi abbattuti e danni diffusi alle infrastrutture. Si tratta di un evento che conferma la crescente intensità delle grandi depressioni atlantiche invernali e la loro capacità di produrre impatti significativi anche lontano dalle coste più esposte.

Una ciclogenesi rapida e un campo di vento estremo

Dal punto di vista meteorologico, Kristin nasce da un processo di rapida ciclogenesi atlantica, con un approfondimento molto veloce del minimo barico a ovest della Penisola Iberica. Questo tipo di evoluzione genera un fortissimo gradiente di pressione orizzontale, responsabile dell’intensificazione del vento su vaste aree del Portogallo.

Le correnti sud-occidentali, accelerate dal getto in quota e dal contrasto barico, hanno prodotto raffiche di intensità tempestosa, localmente superiori ai 120–140 km/h, accompagnate da rovesci intensi e da un moto ondoso molto elevato lungo le coste. È una configurazione tipica delle grandi tempeste extratropicali atlantiche, in cui l’energia del sistema non si concentra in un singolo punto, ma si distribuisce su un’area molto ampia.

Blackout e criticità diffuse sul territorio

Gli effetti al suolo sono stati immediati. Ampie porzioni del territorio portoghese hanno registrato interruzioni della fornitura elettrica, con linee danneggiate dal vento e dalla caduta di alberi. Le difficoltà operative sono aumentate a causa del persistere delle raffiche, che ha rallentato gli interventi di ripristino e reso complessi i lavori sulla rete stradale e sui servizi essenziali.

In molti casi, i danni non sono legati tanto alle strutture edilizie quanto al patrimonio arboreo, che rappresenta uno degli elementi più vulnerabili durante eventi di vento estremo, soprattutto dopo periodi piovosi che riducono la stabilità radicale.

Fátima: raffiche estreme ma strutture integre

Uno dei punti simbolicamente più rilevanti colpiti dalla tempesta è l’area del Santuario di Fátima, dove nella notte sono state misurate raffiche prossime ai 140 km/h. Un’intensità sufficiente ad abbattere numerosi alberi, in particolare cedri e pini situati lungo i viali del Recinto di Preghiera e nelle aree retrostanti la Basilica di Nostra Signora del Rosario e la zona di Valinhos.

Nonostante l’impatto sul verde, le strutture principali del Santuario non hanno riportato danni significativi. La Cappella delle Apparizioni e la basilica storica risultano integre, mentre solo alcune infrastrutture secondarie, già interessate da lavori di manutenzione, hanno subito danneggiamenti marginali. Questo dato conferma come il rischio principale associato a Kristin sia stato il vento lineare e non il collasso strutturale degli edifici.

Continuità delle attività e gestione dell’emergenza

Un aspetto rilevante è la continuità delle attività religiose: nonostante le condizioni meteorologiche avverse e le criticità ambientali, il Santuario ha mantenuto aperti gli accessi e proseguito le celebrazioni. Parallelamente, fin dalle prime ore del mattino sono state attivate le operazioni di messa in sicurezza, con la rimozione degli alberi caduti, la pulizia dei percorsi e il ripristino delle aree più colpite.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto per garantire la sicurezza dei flussi di pellegrini e la stabilità delle zone verdi danneggiate.

Un evento che conferma la vulnerabilità al vento estremo

La tempesta Kristin rappresenta un caso di studio emblematico: vento estremo su vasta scala, impatti diffusi ma selettivi, e una vulnerabilità crescente del territorio legata alla combinazione tra alberature mature, suoli saturi e raffiche di intensità eccezionale. È un promemoria concreto di come le tempeste atlantiche moderne non siano solo fenomeni costieri, ma eventi in grado di colpire profondamente anche l’entroterra, con conseguenze rilevanti per infrastrutture, servizi e sicurezza pubblica.