Meteo Toscana: da domani torna il maltempo, neve sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche; dal pomeriggio velature in transito da ovest con nubi più consistenti in serata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con possibili gelate nell’interno, massime in aumento in montagna e sulle zone interne.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani coperto con precipitazioni in estensione dalla costa al resto della regione. Neve sull’Appennino oltre 1300-1400 metri di quota.

Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento in Maremma e in Appennino, massime in calo sulle zone settentrionali, stazionarie altrove.

Sabato 24 variabile con cielo inizialmente molto nuvoloso associato a precipitazioni sparse nottetempo e fino al primo mattino; tra mattina e pomeriggio precipitazioni in cessazione con temporanee schiarite; in serata nuvolosità in nuovo aumento precipitazioni diffuse su Arcipelago e fascia costiera.

Venti: tra deboli e moderati di direzione inizialmente variabile; dal pomeriggio Scirocco fino a forte su costa e Arcipelago.

Mari: mossi in aumento.

Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.

Domenica 25 molto nuvoloso sulle zone interne, velato sul litorale; possibili deboli precipitazioni sull’Appennino aretino e fiorentino con deboli nevicate oltre 1200 metri.

Venti: variabili tendenti a disporsi di Maestrale (NO)

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie, in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.