Meteo Toscana: da domani tornano deboli piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord-occidentali con rinforzi lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime con gelate sulle zone interne, stazionarie le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso aumento della nuvolosità già in mattinata a partire dalle zone nord-occidentali fino a cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio possibilità di locale pioviggine sulle zone nord-occidentali e sulla costa centrale. In serata deboli piogge sulle province di PI, LU e MS con quota neve attorno ai 1400 metri.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: poco mossi tendenti mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo con estese e intense gelate mattutine. Valori inferiori alla norma.

Martedì 13 molto nuvoloso con precipitazioni sulle zone settentrionali, generalmente deboli (modeste nevicate oltre 1400-1500 metri di quota sui rilievi di nord ovest).

Venti: moderati meridionali con rinforzi lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento

Mercoledì 14 molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle zone settentrionali e lungo il litorale; neve solo in alta montagna, oltre 1500 metri.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

