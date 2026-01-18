Meteo Toscana: deboli piogge e neve sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con parziali schiarite al centro sud e nubi anche consistenti sui versanti orientali dell’Appennino con locali e deboli precipitazioni (neve oltre 1400-1500 metri, in calo a 1000-1200 in serata). Deboli piogge possibili anche su Arcipelago e costa maremmana.

Venti: orientali, deboli o moderati nelle zone interne dal pomeriggio, con forti raffiche sulla costa centro settentrionale e Arcipelago.

Mari: mossi a largo.

Temperature: quasi stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni in Arcipelago e sull’Appennino fiorentino ed aretino, dove assumeranno carattere nevoso inizialmente oltre i 900-1200 metri in calo a 600-900 metri.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi fino a forti in particolare lungo la costa.

Mari: fino a molto mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento al centro-sud; massime in contenuto calo al centro nord, specie sui rilievi.

Martedì 20 nuvoloso in Appennino con ancora possibili deboli nevicate sui versanti appenninici orientali oltre i 600-900 metri di quota. Altrove poco nuvoloso.

Venti: moderati-forti da nord est.

Mari: mossi o molto mossi a largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo più sensibile nelle massime.

Mercoledì 21 sereno o poco nuvoloso con addensamenti in Appennino, specie sui versanti orientali.

Venti: moderati con rinforzi da nord est in attenuazione.

Mari: mossi o molto mossi al largo, poco mossi sotto costa. Moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in calo le minime, massime in contenuto aumento sulle zone di nord ovest.

