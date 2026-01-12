Meteo Toscana: deboli piogge nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi aumento della nuvolosità già in mattinata a partire dalle zone nord-occidentali fino a cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio possibilità di locali pioviggini sulle zone nord-occidentali e costa settentrionale. In serata deboli piogge sparse sul nord, in particolare sulle province di PI, LU e MS e PT, con quota neve attorno ai 1300-1400 metri.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: poco mossi tendenti mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo con estese e intense gelate mattutine. Valori inferiori alla norma.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle zone di nord-ovest (modeste nevicate oltre 1400-1500 metri di quota), nel pomeriggio possibili anche sul Mugello.

Venti: moderati meridionali con rinforzi lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento

Mercoledì 14 nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 15 nuvoloso o molto nuvoloso con temporanee schiarite nel pomeriggio. Possibilità di isolate e deboli piogge.

Venti: deboli da sud sud-est.

Mari: poco mossi sul settore settentrionale mossi a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie.

