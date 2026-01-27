Meteo Toscana: domani temporali, neve sull’Appennino Tosco-Emiliano

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata con banchi di nebbia nelle pianure e nei fondovalle e locali addensamenti di nubi basse sul nord della regione. Rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge sparse in serata sulla costa e sulle province settentrionali.

Venti: da moderati a forti di Scirocco sulla costa, deboli nell’interno con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi tendenti a molto mossi o agitati a largo.

Temperature: massime stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Tendenza a maggior variabilità dal pomeriggio con piogge sparse, neve in calo fin verso i 1400-1500 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: moderati-forti di Libeccio con rinforzi sulla costa livornese.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.

Giovedì 29 molto nuvoloso con precipitazioni sparse sulle zone meridionali e orientali in attenuazione nel corso del pomeriggio. Nevose oltre gli 800-1000 metri in Appennino, in particolare i rilievi tosco-romagnoli.

Venti: moderati di Maestrale sulla costa.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione.

Venerdì 30 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

