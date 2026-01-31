Meteo Toscana: febbraio inizia con nubi e pioggia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi da parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di isolate e brevi precipitazioni, più probabili sull’Arcipelago, sulla costa meridionale e sull’Appennino orientale. Schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli o localmente moderati nord orientali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove.

Temperature: in lieve calo in Appennino, in lieve aumento sulle zone di pianura.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso in mattinata, parziali schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli nord-orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 2 sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo sulla costa e sulle isole dal pomeriggio.

Mari: mossi tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in calo con locali gelate, massime stazionarie o in lieve calo.

Martedì 3 molto nuvoloso o coperto. Piogge in mattinata sulla costa e sulle zone nord-occidentali, in successiva estensione al resto della regione.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sul sud della regione.

Mari: molto mossi.

Temperature: in sensibile aumento.

