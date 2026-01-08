Meteo Toscana, gelo nel Pratese: termometro sceso a -9,3°C in Val di Bisenzio

La Polizia locale della Val di Bisenzio, in provincia di Prato, informa che nella mattinata di giovedì 8 gennaio, alle ore 6.30, sono state registrate temperature particolarmente rigide su tutto il territorio vallivo: -9,3°C a Montepiano, -6,4°C a Mercatale, -5,1°C a Vaiano e -2,7°C a Migliana. Tali valori confermano la presenza di condizioni meteorologiche eccezionali, con conseguente elevato rischio di formazione di ghiaccio sulla sede stradale, anche in presenza di ripetuti interventi di salatura. La Sala operativa di Protezione Civile è rimasta costantemente attiva, assicurando il coordinamento degli interventi sulla viabilità e il monitoraggio continuo dell’evoluzione delle condizioni meteo.

Sul territorio operano le ditte incaricate del servizio neve e antighiaccio, che garantiscono la copertura di più di mille chilometri di viabilità pubblica sparsi sui 200 chilometri quadrati di territorio della Vallata, mediante attività di spandimento di sale e trattamenti preventivi e curativi. Nella mattinata odierna, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, la Polizia Locale ha effettuato controlli mirati sui veicoli in transito per verificare il rispetto delle dotazioni invernali obbligatorie (Articolo 6 del Codice della Strada). Dai controlli è emerso che circa un veicolo su dieci risultava privo delle dotazioni prescritte; nei confronti dei trasgressori sono state elevate le sanzioni amministrative previste.

Si ricorda che la sola salatura della carreggiata non è sufficiente a garantire la totale sicurezza a causa del persistente rischio di gelate. Pertanto, resta l’obbligo di circolare con catene da neve montate o pneumatici invernali/chiodati.

