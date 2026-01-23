Meteo Toscana: giornata all’insegna della pioggia, neve sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi coperto con precipitazioni in estensione dalla costa al resto della regione. Neve sull’Appennino oltre 1200-1400 metri di quota, in innalzamento a 1500 m nel pomeriggio.

Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: massime in calo sulle zone settentrionali, stazionarie altrove.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani variabile con cielo inizialmente molto nuvoloso associato a precipitazioni sparse durante la notte e fino al primo mattino; fra mattina e pomeriggio temporanee schiarite; in serata nuvolosità in nuovo aumento e precipitazioni in estensione dalla costa alle zone interne.

Venti: fra deboli e moderati di direzione inizialmente variabile; dal pomeriggio Scirocco fino a forte su costa e Arcipelago.

Mari: mossi in aumento.

Temperature: in aumento.

Domenica 25 molto nuvoloso sulle zone interne, velato sul litorale; possibili deboli precipitazioni sull’Appennino aretino e fiorentino con deboli nevicate oltre 1000-1200 metri.

Venti: variabili tendenti a disporsi di Maestrale (NO)

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie, in calo le massime.

Lunedì 26 molto nuvoloso con possibilità di locali piogge in particolare sulla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

