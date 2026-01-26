Meteo Toscana: neve e temporali all’orizzonte

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso in mattinata con possibilità di locali piogge; miglioramento dal pomeriggio fino a cielo sereno in serata.
Venti: in rotazione a Maestrale sulla costa, deboli variabili nell’interno.
Mari: mossi.
Temperature: massime stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con banchi di nebbia nelle pianure e nei fondovalle e locali addensamenti di nubi basse sul nord della regione. Rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge sparse in serata sulla costa.
Venti: da deboli a moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell’interno con rinforzi sui rilievi.
Mari: mossi tendenti a molto mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Locali gelate.
Mercoledì 28 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Neve oltre 1500 metri, in abbassamenti di quota fino a 1000 metri in serata.
Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa livornese.
Mari: molto mossi in aumento ad agitati.
Temperature: minime in sensibile aumento; massime quasi stazionarie o in locale calo.
Giovedì 29 nuvoloso con possibilità di piogge sparse sulle zone settentrionali.
Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa.
Mari: molto mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie.
