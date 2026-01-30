Meteo Toscana: oggi e domani giornate tra nubi e piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con piogge intermittenti, isolate al mattino, sparse nel pomeriggio e in serata, più frequenti sulle zone occidentali e meridionali. Quota neve attorno ai 1000-1200 metri.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in locale aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani da parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni sulla costa e nel pomeriggio sulle zone meridionali.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: mossi in attenuazione sottocosta.

Temperature: stazionarie o in calo in Appennino.

Domenica 1° febbraio nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in lieve calo.

Lunedì 2 nuvoloso con piogge dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo sulla costa dal pomeriggio.

Mari: mossi tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.