Meteo Toscana: oggi neve fino a 600 metri, poi miglioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con precipitazioni sparse al primo mattino su senese, grossetano e aretino, nevose fin verso i 600 metri durante i rovesci più intensi. Migliora da metà mattina a partire dal nord ovest, con ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: forti di Maestrale sulla costa, al più moderati sulla costa.

Mari: molto mossi o agitati in lenta attenuazione.

Temperature: in calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord-occidentali con rinforzi lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime con gelate sulle zone interne, stazionarie le massime.

Lunedì 12 velato in mattinata con nubi in ulteriore aumento dal pomeriggio su zone costiere e sul centro nord della regione associate a debole precipitazioni, con quota neve attorno a 1000 metri.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: poco mossi tendenti mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo con estese e intense gelate mattutine. Valori inferiori alla norma.

Martedì 13 molto nuvoloso con precipitazioni sulle zone settentrionali, generalmente deboli (modeste nevicate oltre 1400-1500 metri di quota sui rilievi di nord ovest).

Venti: moderati meridionali con rinforzi lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento

Mercoledì 14 molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle zone settentrionali e lungo il litorale; neve solo in alta montagna, oltre 1500 metri.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

