Meteo Toscana: oggi neve in alto Mugello oltre 500 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso sulle zone interne ed in particolare sulla dorsale appenninica con deboli nevicate sui versanti appenninici orientali (alto Mugello) oltre 500-700 metri di quota. Schiarite al centro-sud dal pomeriggio.
Venti: moderati-forti da nord est.
Mari: mossi o molto mossi a largo, poco mossi sottocosta.
Temperature: in lieve calo le massime.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti compatti sull’Appennino, specialmente sui versanti emiliano-romagnoli.
Venti: moderati con rinforzi da nord est in attenuazione dalla sera.
Mari: mossi o molto mossi al largo, poco mossi sotto costa. Moto ondoso in attenuazione.
Temperature: in lieve calo le minime.
Giovedì 22 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche.
Venti: deboli orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo con possibili gelate nell’interno, massime stazionarie o in aumento in montagna.
Venerdì 23 molto nuvoloso con piogge sparse in estensione dalla costa al resto della regione. Neve sull’Appennino oltre 1300-1400 metri di quota.
Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli nell’interno.
Mari: mossi.
Temperature: stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.