Meteo Toscana: oggi nevischio sulle cime appenniniche

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con pioviggini in particolare sul nord-ovest, ma possibili in modo isolato e intermittente anche altrove. Nevischio solo sulle cime appenniniche (1600-1700 metri).

Venti: moderati da sud sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: in rialzo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge, più probabili sulle zone settentrionali, ma possibili anche altrove.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 15 molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge.

Venti: deboli da sud sud-est.

Mari: poco mossi sul settore settentrionale mossi a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento le minime al sud.

Venerdì 16 coperto con piogge e rovesci sparsi, inizialmente sulla costa, in estensione e intensificazione dal pomeriggio quando diventeranno diffuse e saranno possibili locali temporali. Neve in Appennino oltre 1500-1600 metri.

Venti: moderati meridionali con locali rinforzi sulla costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie le minime, massime in lieve calo.

