Meteo Toscana: oggi piogge sparse e locali rovesci

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse (in molti casi pioviggini) e locali rovesci. Precipitazioni più frequenti sulle zone di nord ovest.

Venti: moderati da sud, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, in particolare le minime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse sulle zone nord occidentali; fenomeni scarsi o assenti altrove.

Venti: moderati da sud-est su costa e Arcipelago. Deboli altrove.

Mari: mossi. Localmente molto mossi al largo.

Temperature: pressoché stazionarie su valori al di sopra delle medie.

Sabato 17 nuvoloso sulle zone nord occidentali e in Appennino; parzialmente nuvoloso altrove.

Venti: orientali, moderati sulla costa centrale e sul Mar Ligure, deboli altrove.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento (14-16 °C).

Domenica 18 parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Venti: orientali, deboli-moderati nelle zone interne, fino a forti sulla costa centrale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

