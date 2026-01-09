Meteo Toscana: oggi quota neve in calo fino 700 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più probabili sulle province centro-settentrionali. Nevicate inizialmente oltre i 1400-1500 metri di quota, in graduale calo di quota durante la giornata, fino verso i 700-800 metri in serata.

Venti: burrasca di Libeccio sulla costa e in Arcipelago.

Mari: agitati o molto agitati a nord di Capraia, molto mossi altrove.

Temperature: in temporaneo aumento (basso rischio di gelate mattutine con minime generalmente oltre 0-2 °C anche sulle valli più interne) e in nuovo calo dalla sera.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso con precipitazioni sparse in nottata e al primo mattino, nevose fin verso i 500-600 metri durante i rovesci più intensi. Tendenza a rapido rasserenamento nel pomeriggio.

Venti: forti di Libeccio in rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: in calo.

Domenica 11 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord-occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime con gelate sulle zone interne, stazionarie le massime.

Lunedì 12 da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Venti: deboli-moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.

